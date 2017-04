Jones reageert: "Dan moet je gewoon applaudisseren"

Lasse Schöne maakte zondag al in de openingsminuut van Ajax - Feyenoord (2-1) de 1-0. Zijn vrije trap overbrugde een enorme afstand, maar doelman Brad Jones wilde het doelpunt niet als fout betitelen.



"Uiteindelijk moet je hem complimenteren", laat de Australiër weten aan FOX Sports. "Voor mij geldt dat ik goed zicht op de bal wilde, vooral van zo’n afstand wil je niet dat er mensen voor staan. Als hij ‘m dan zo inschiet, dan moet je gewoon applaudisseren en erkennen dat het een geweldige goal is."



"Het was unstoppable", aldus Jones. "De bal zwabberde flink, dat komt echt door hoe hij de bal trapt. Zo vroeg in de wedstrijd was dat een domper voor ons vertrouwen. Dan moet je je rug rechten, in de tweede helft doen we dat enigszins, maar dat hadden we eerder moeten doen."



Ondanks de nederlaag blijft de routinier positief over de titelkansen. "Wij hebben gewoon nog het voordeel. Vandaag was teleurstellend, maar we moeten door. We hebben het in onze eigen handen en Ajax moet nog tegen PSV. We moeten doen wat we zelf kunnen, de competitie gaat niet over één wedstrijd, maar over 34 wedstrijden."