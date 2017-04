Ruud Gullit heeft zondagmiddag genoten van Ajax. De Amsterdammers moesten winnen van Feyenoord om de titelrace spannend te houden en dat lukte ook: 2-1.



"Ik vond het verschil op technisch gebied zo groot", oordeelde Gullit in het Ziggo Sport-programma Rondo. "Ze bleven gas geven en het was heel erg leuk om naar te kijken. Zelfs Traoré speelde heel erg goed. Het was gewoon heel erg indrukwekkend wat Ajax liet zien."



Gullit noemde de vrije trap voorafgaand aan de 'hele mooie goal' van Lasse Schöne onterecht, maar verder genoot hij volop. Van de 'bijdehandjes' aan Ajax-zijde bijvoorbeeld. "Als het goed gaat lopen dan lopen ze met de borst vooruit. Ik vond Kluivert erg goed, maar Ziyech was de beste man van het veld."



Toch haalde hij vooral Kluivert aan, onder meer vanwege zijn balbehandeling. "Hij nam hem eigenlijk niet aan, maar tikte de bal constant meteen naar binnen. Daardoor was de verdediger constant te laat. Vroeger was hij ook altijd volledig gefocust. Hij was altijd op tijd op de training. Hij is heel erg overtuigd."