Kritiek op 'enorme zeikerd': "Hij floot als een drol"

Jan Everse is slecht te spreken over de rol van scheidsrechter Björn Kuipers bij Ajax - Feyenoord (2-1). Volgens de voetbaltrainer en analist speelde hij een bepalende rol in de ArenA.



Everse wijst op de snelle vrije trap waaruit Lasse Schöne de 1-0 maakte. "Het was geen vrije schop. Dat was een onvoorstelbare blunder van Kuipers", zo liet hij weten in FC Rijnmond. "Ook de gele kaart voor El Ahmadi was onterecht en dat beïnvloedt toch een wedstrijd."



"Je weet bij die scheidsrechters niet meer waar je aan toe bent. Nijhuis vindt alles goed en Kuipers is een enorme zeikerd. Hij floot als een drol", aldus Everse, die Feyenoord-doelman Brad Jones niet vrij wil pleiten. "Die bal is zo lang onderweg dat je zelfs nog een kop koffie kon drinken. Jones had misschien het idee dat hij over ging."



Toch blijft Everse rekenen op een kampioenschap van Feyenoorder. "Je kan bij Ajax-uit verliezen. Je wordt geen kampioen door te winnen van Ajax en PSV, maar door van de kleine clubs te winnen."