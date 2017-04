Bosz: "Dan was het doelsaldo bijna gelijk geweest"

Ajax-trainer Peter Bosz is zeer trots op zijn elftal. Enerzijds was hij 'hartstikke blij' met de 2-1 overwinning op koploper Feyenoord, maar gezien de krachtsverhoudingen had een hogere score zeker gekund.



Ajax vergat uit te lopen en de achterstand in het doelsaldo flink te reduceren. "Eigenlijk hebben we gewoon een punt laten liggen", vertelde Bosz aan de NOS. "Als we vandaag met 5-0 hadden gewonnen, had niemand daar gek van opgekeken."



"Dan hadden wij er drie meer bij gehad en zij drie eraf. Dan was het doelsaldo bijna gelijk geweest", weet Bosz, die evenwel blij is dat de titelstrijd weer helemaal open ligt. "Als we vandaag hadden verloren, was het over geweest. Nu zal Feyenoord moeten en niet meer mogen."