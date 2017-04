Kuyt klaagt: "Dan werden wij teruggefloten"

Dirk Kuyt was zondagmiddag niet blij met scheidsrechter Björn Kuipers, maar al te veel wilde de Feyenoord-aanvoerder zich ook niet beklagen. Immers: zijn ploeg leed een terechte 2-1 nederlaag op bezoek bij Ajax.



"We wilden stevig de duels ingaan. Maar op momenten dat we dat deden, werden wij teruggefloten. Wat dat betreft was het eerste doelpunt cruciaal. Wij gingen hard maar fair het duel aan en kregen we een vrije trap tegen...", aldus Kuyt, die verder zelfkritisch verder ging. "De grootste teleurstelling is dan ook dat we zelf veel te weinig hebben gebracht."



Kuyt had deze topper maar al te graag gewonnen, zeker vanwege de invloed. "Maar deze nederlaag brengt ons niet aan het wankelen. De een roept dat we al kampioen zijn, de ander zegt dat we nu aan de druk gaan bezwijken. Maar daar zijn wij als spelers helemaal niet mee bezig."