Wenger herhaalt: "Ik neem snel een beslissing"

Een deel van de aanhang van Arsenal weet het zeker: Arsène Wenger is niet langer de ideale man om de ploeg te leiden. Toch wilde de Fransman ook na het 2-2 gelijkspel met Manchester City geen duidelijkheid scheppen.



Arsenal zou de manager willen houden, maar steeds meer fans protesteren tegen een langer verblijf. "Ik ben een professional", zei Wenger er zelf over bij de BBC. "En heb in het verleden veel loyaliteit laten zien, ik hou van deze club. Ik weet niet hoe lang ik hier nog zal blijven, maar het is rustig in mijn hoofd. Dat is het voornaamste. Ik neem snel een beslissing."



Tegen City kwam de ploeg al snel achter. "We werden verrast", beaamde Wenger. "Ik was al bang dat we op de handrem zouden starten, gezien de druk waar we onder staan. Door die druk speelden we niet op ons best, maar we hebben wel mentale veerkracht getoond. Met het gelijkspel schieten beide teams niet heel veel op, maar het is een punt en het zal ons helpen."



Collega Pep Guardiola kan er wel mee leven. "Arsenal was de betere ploeg in de tweede helft, maar dit is prima. Het is tijd dat we ons verbeteren."