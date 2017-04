Complimenten alom voor sc Heerenveen voor de winterstop, maar na een eerdere vierde plek dreigt de ploeg zelfs naast deelname aan de play-offs te grijpen. Met de huidige vorm is het rechterrijtje in aantocht en daar kan ook Sam Larsson weinig tegenin brengen.



Op bezoek bij Heracles Almelo (4-1) zakte zowel Heerenveen als Larsson door het ijs. "Het was niet leuk om gewisseld te worden", liet de Zweed weten aan Voetbal International. "Ik heb geen waarschuwingen nodig van de trainer. Ik weet dat ik meer kan brengen, ik weet dat ik de laatste tijd niet heb laten zien wat ik kan laten zien."



"Maar voor mij is het moeilijk als het team niet draait, als we niet wedstrijden domineren zoals we dat voor de winter deden", aldus Larsson, die desondanks kan rekenen op steun van trainer Jurgen Streppel: "Hij is niet de enige speler die het moeilijk heeft. Het hele team loopt niet meer zo als dat voor de winter het geval was."