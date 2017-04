Een duel tussen Ajax en Feyenoord is altijd beladen, maar Justin Kluivert hield zich zondag uitstekend staande op dit podium. Door het afhaken van Amin Younes kreeg de zeventienjarige buitenspeler de kans om zich als basisspeler te laten zien.



"Ik was er klaar voor", zo laat de jonge Ajacied weten aan het Algemeen Dagblad. "Ik ben er altijd klaar voor, maar de trainer bepaalt wie begint. Ik kan er alleen staan als de keuze op mij is gevallen. Ik denk dat ik nu wel een aardige wedstrijd heb gespeeld."



Kluivert durfde zijn acties ook volop te maken. "En als die niet lukken, dan doe ik het weer. Net zo lang totdat ze wel lukken. Als ploeg hebben we het geweldig gedaan. Feyenoord had alleen wel met veel meer doelpunten verschil moeten verliezen. We hebben heel veel kansen gehad."



"Het is ook jammer dat ik niet heb gescoord, dat deed mijn vader wel in zijn eerste klassieker", aldus Kluivert, die blijft dromen van het kampioenschap. "Natuurlijk kan Ajax nog kampioen worden, daar geloof ik in. Het zou raar zijn als ik dat niet zou zeggen. Maar ik geloof het ook echt."