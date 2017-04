Maaskant-effect? GAE stunt in Grolsch Veste

Go Ahead Eagles heeft vandaag voor een enorme stunt gezorgd door met 1-2 te winnen op bezoek bij middenmoter FC Twente. De Tukkers kwamen in eigen huis nog wel op voorsprong via topschutter Enes Ünal, maar de Deventenaren knokten zich terug.



En dus was het een sensationeel debuut voor trainer Robert Maaskant, die de ontslagen Hans de Koning opvolgde in de Adelaarshorst. Het winnende doelpunt kwam van Marcel Ritzmaier, die vanaf een kleine 40 meter de blunderende doelman Nick Marsman verraste uit een vrije trap.



Door de zege van GAE staat Roda JC onderaan in de Eredivisie. Zij verloren vandaag bij ADO Den Haag en hebben evenveel punten als de Eagles (23 uit 28), met een slechter doelsaldo.





MS | Twente 1 - 2 Go Ahead Eagles

⚽️45' Enes Ünal

⚽️53' Hendriks

⚽️66' Ritzmaier

📌 Puan durumu

▪️ (41) Twente

▪️ (23) Go Ahaed pic.twitter.com/RYr2XL7u4a — Sporx (@sporx) 2 april 2017