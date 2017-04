Nuytinck: "Carrière als die van hem zal ik nooit aan tippen"

Olivier Deschacht is een boegbeeld van Anderlecht en hij krijgt dan ook veel respect voor zijn prestaties. De ervaren verdediger krijgt lof van een ploegmaat én concurrent.



"Wat Olivier Deschacht bereikt heeft, daar zal ik nooit aan kunnen tippen. Het is uniek om zo een palmares en zo een aantal wedstrijden bij een club als Anderlecht bij elkaar te voetballen", zegt oud-NEC'er en tegenwoordig Anderlecht-speler Bram Nuytinck aan Fan!.



"Of ik hier ook tot het einde van mijn carrière zou kunnen blijven? Ik ben hier gelukkig en hoop zolang mogelijk te blijven, maar voetbal is een eigenaardig beestje", besluit de Nederlander. De kans bestaat dat Deschacht na het seizoen zijn schoenen aan de haak zal hangen, daar nam hij nog geen beslissing over.