Potentiële Blind-opvolger neergesabeld: 'Is me dat erg!'

Michel Preud’homme sluit de deur niet voor Oranje, nadat zijn naam door Jan van Halst naar voren werd geschoven om de opvolger van Danny Blind te worden. Niet iedereen zou dat zien zitten in Nederland.



"Het allerergste voor het Nederlandse voetbal zou zijn: Preud'homme, Hoek, Grim en Van Breukelen! Een drama, dan moet je het niet meer uitzenden en er niet meer over praten. Er zijn er gewoon die Preud'homme zeiden. Preud'homme, is me dat erg! Stel je voor", vertelde René van der Gijp in Voetbal Inside.



Preud'homme liet, door zijn gedrag, geen goede indruk achter toen hij trainer was bij FC Twente. Sportief gezien deed de trainer het er wel goed, met diverse prijzen in Enschede.