Bosz: Deze Ajax-speler heeft ons en hemzelf tekort gedaan..

Ajax won vandaag met 2-1 van Feyenoord, maar die score had ook veel hoger uit kunnen vallen. Dat meent trainer Peter Bosz na afloop in een interview van FOX Sports.



"Ik vond Ajax echt geweldig spelen. Ik wil daar niemand uitlichten, het was een echte teamprestatie. Met 4-0 of 5-0 had niemand raar opgekeken vanmiddag. In dat opzicht heb ik wel het gevoel dat we een punt hebben laten liggen. Zeker Bertrand Traore had moeten scoren. Hij heeft zichzelf en ons veel tekort gedaan door niet te scoren. Dat had hij wel verdiend, ik vond hem goed spelen", stelt Bosz.



Op de titelstrijd wil hij niet te ver ingaan. "Feyenoord zal zich maar weer op moeten zien te richten na deze klap. De druk ligt nu weer meer bij hen. Dat gaat nog leuk worden. Ik richt me nu alleen op AZ", doelt de coach op de naderende thuiswedstrijd van komende woensdag.