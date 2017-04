Gio reageert op enorme domper in Amsterdam

Giovanni van Bronckhorst probeert ook na de 2-1 nederlaag bij rivaal Ajax positief te blijven. De Rotterdammers staan immers nog bovenaan in de Eredivisie.



"Die vroege goal was een tik.. Het wegvallen van Nicolai Jørgensen kort daarna ook. Als je zo snel achterkomt wordt het moeilijk je daarvan te herpakken en het uitvallen van Nicolai daarna was dan net iets teveel voor ons. We zaten voor rust totaal niet in de wedstrijd, we mochten blij zijn dat het 2-0 stond", zegt Van Bronckhorst na afloop tegen FOX Sports.



Veel normaliter betrouwbare spelers waren vandaag geen schim van zichzelf, maar Gio weigert specifieke namen te noemen. "Het was als geheel niet goed genoeg. Zo kort na de wedstrijd is het moeilijk om er dieper op in te gaan. We waren voetballend niet goed genoeg om het Ajax echt moeilijk te maken."



"De spelers zijn teleurgesteld, en dat is nog een understatement. Maar dat moet ook. Maar we hebben er dit seizoen slechter voorgestaan dan nu. Woensdag krijgen we de kans om ons te herpakken", doelt Van Bronckhorst tot slot op het thuisduel tegen Go Ahead Eagles.