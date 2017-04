Klaassen: 'Dat is het enige waar ik dan wel van baal..'

Davy Klaassen was vandaag één van de uitblinkers tijdens de Klassieker, die Ajax vanmiddag met 2-1 won. De captain was na afloop dan ook uitzinnig van vreugde.



"Ik denk dat wij veel beter waren, vooral de eerste helft was echt genieten. Je denkt in het veld van wat is dit? Wat spelen we lekker we zaten echt in een flow", vertelt hij voor de camera van FOX Sports.



Al binnen een minuut stond Ajax op voorsprong dankzij Lasse Schöne. : Na een minuut al zo’n goal, dan kan het al bijna niet meer misgaan. We hadden veel meer moeten scoren. Dat is het enige waar ik dan wel van baal. We pakten bijna elke bal op. Het was heerlijk", besluit Klaassen.