Dubbelop zeer slecht blessurenieuws voor Feyenoord

De 2-1 nederlaag op bezoek bij rivaal Ajax kwam natuurlijk keihard aan bij Feyenoord. Na afloop van de blamage volgde nog eens slecht nieuws voor de Rotterdammers.



De blessures van Nicolai Jorgensen, die al in de eerste helft vervangen werd door Michiel Kramer, en van Rick Karsdorp, die in de rust in de kleedkamer achterbleef, lijken namelijk niet mee te vallen.





Karsdorp op krukken naar de bus. Op de vraag: hoe is het? "Slecht, bij het draaien hoorde ik knak. Buitenband". pic.twitter.com/sG6YEryzvE — Mark van Rijswijk (@markvanrijswijk) 2 april 2017