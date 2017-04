De 11 namen bij FC Twente en GA Eagles: Maaskant terug

FC Twente kiest in het thuisduel met Go Ahead Eagles voor een weinig verrassende formatie. Spits Enes Ünal zal worden geflankeerd door Bersant Celina en Yaw Yeboah. Oussama Assaidi keert terug in de selectie.



Go Ahead Eagles staat voor de eerste wedstrijd onder leiding van trainer Robert Maaskant. Hij kiest voor Sam Hendriks als spits met Jarchinio Antonia en Elvis Manu op de flanken. Maaskant volgde onlangs Hans de Koning op als hoofdtrainer van de Deventenaren.



FC Twente staat zevende in de Eredivisie, maar mag zoals bekend niet deelnemen aan de play-offs voor Europees voetbal. Go Ahead is hekkensluiter en moet aan de bak om lijfsbehoud veilig te stellen.



De opstellingen:



FC Twente: Marsman; Van der Lely, Thesker, Andersen, Ter Avest; Klich, Jensen, Mokotjo; Celina, Ünal, Yeboah.



Go Ahead Eagles: Zwarthoed; Groenbast, Fischer, Schenk, Ritzmaier; Chirivella, Crowley, Duits; Antonia, Hendriks, Manu.