Peter Hyballa weigert ondanks de pijnlijke uitnederlaag bij Vitesse (2-1) te wanhopen. Na de Gelderse derby sprak de trainer van NEC zijn vertrouwen uit.



"Dit is een pijnlijke nederlaag van een arm cluppie", laat Hyballa weten aan De Gelderlander. "Zeker omdat we zo laat in de wedstrijd onderuit gaan. Dit is voor proces dan heel goed, maar voor de punten heel slecht. Wij moeten alleen niet gaan janken, maar vooruit kijken. Woensdag wacht FC Groningen."



Hyballa noemde de nederlaag 'verdiend'. "Vitesse had meer balbezit en creëerde meer kansen. Maar ik moet in eigen mogelijkheden denken. Dat het spannend was, ligt ook aan ons. Het was een goede tactische keuze om 5-3-2 te spelen. Frank Sturing kan terug kijken op een goed debuut."



De NEC-trainer koos voor een soort 'catenaccio' met af en toe speldenprikjes. Dat leverde een fraaie gelijkmaker op. "Dan krijg je meer kansen, maar geef je ook ruimte weg. De goal van Ferdi was goed. Die 1-1 wilden we over de tijd brengen, maar dat is niet gelukt."