Europese primeur voor Celtic: wéér kampioen in Schotland

Celtic heeft zondagmiddag een primeur gerealiseerd. Als eerste club in Europa is de Schotse grootmacht erin geslaagd om de landstitel te veroveren.



Celtic won zondag met 0-5 bij Hearts FC. Scott Sinclair was de grote man door drie van de vijf doelpunten voor zijn rekening te nemen. Stuart Armstrong en Patrick Roberts lieten zich eveneens bejubelen voordat het collectieve feest uitbrak.



Celtic is door deze driepunter niet meer te achterhalen en is voor de zesde keer op rij kampioen van Schotland. In totaal staat de teller nu op 47 duels.





🏆🏆🏆🏆🏆🏆



Congratulations to Brendan and the Bhoys, Celtic Football Club are #6inarow Champions of Scotland! pic.twitter.com/O6Cxtn7bLN — Celtic Football Club (@celticfc) 2 april 2017