Legioen gaat tekeer: "Hij straalt totaal niks uit"

Feyenoord liet Michiel Kramer zondag al na tien minuten invallen voor Nicolai Jörgensen. Een domper, zeker omdat de reservespits van de koploper als invaller een waardeloze indruk maakt. Op Twitter ligt Kramer dan ook stevig onder vuur.





Nicolai Jørgensen (6) had in de eerste tien minuten bijna net zoveel balcontacten als Michiel Kramer (9) in restant eerste helft. #ajafey