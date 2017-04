"Feyenoord is he-le-maal nergens. Compleet weggespeeld"

Ajax staat halverwege 2-0 voor tegen Feyenoord in de Amsterdam ArenA. De koploper stond binnen een minuut op achterstand en heeft weinig in de melk te brokkelen. De kritiek op Feyenoord is dan ook niet mals.





We worden op alle fronten afgetroefd. Wat triest! #ajafey — aad (@AadHollemans) 2 april 2017

Verliezen in de Arena kan, maar niet op deze manier. #ajaFEY — Arjen (@ArjenHessels) 2 april 2017

Kom op Feyenoord, niet zo laten intimideren. Jullie staan het hele seizoen al stokstijf bovenaan, vertrouw op je eigen kunnen. #ajafey — Apodyopsis (@Moyamal) 2 april 2017

Is dit nou die ploeg die volgens veel mensen zo graag kampioen wil worden? #ajafey — Evány Luhulima (@evanyluhulima) 2 april 2017

Ik kan wel janken. Maar het is volledig verdiend. Ik herken deze jongens niet #ajaFEY — Ursula Doorduijn (@UrsulaGracia) 2 april 2017

Niet echt kampioenswaardig wat #Feyenooit laat zien#ajafey — Diana Vos (@Dianavoske) 2 april 2017

Nou klassiekertje ook al beslist. Eigenlijk nooit een wedstrijd geweest. Feyenoord dramatisch. #ajafey — The Seek (@TheSeek82) 2 april 2017

Ongelofelijk hoe zwak mn club speelt. Wedstrijd van het seizoen en je doet dit. Volkomen terecht achter ook. #ajafey — Christiaan Sloof (@csloof) 2 april 2017

Ga eens voetballen Feyenoord... #ajafey — Jeroen Almeloo (@jeroenalmeloo) 2 april 2017