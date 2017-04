OEF! Klassieker in gevaar voor veel voetbalfans?

Vanmiddag is om 14:30 uur de aftrap van de Klassieker. Voetballend Nederland kijkt er natuurlijk enorm naar uit. Maar voor nu is het even beven van angst, want er is een landelijke storing bij de KPN.



"Het gaat om een storing van enkele vaste diensten die een deel van de klanten van van KPN en Telfort treft", meldt een woordvoerder van de KPN aan de NOS. "De storing betreft met name internet, interactieve televisie en uitgaande mail. Vooral mensen die hun modem uit en weer aan hebben gezet, hebben nu problemen."



Volgens de website van KPN zou de storing om 14:00 uur opgelost moeten zijn. "We werken met man en macht aan een oplossing." Tot die tijd dus vrezen voor de Klassieker..





De KNVB doet er blijkbaar echt alles aan om de klassieker te verstoren. KPN storing!! 😤 — Rogier (@Rogier9474) 2 april 2017

Dag van de Klassieker! En een storing bij KPN....#badtiming — Karin Noorman (@KaatSupport) 2 april 2017