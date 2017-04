'Swansea wil na Narsingh nóg een PSV'er: 14 miljoen'

Swansea City kaapte afgelopen winter al aanvaller Luciano Narsingh weg bij PSV. De aanvaller begon er goed, maar speelt de laatste weken even wat minder. Mogelijk krijgt hij volgend seizoen een oud-ploeggenoot achter zich aan de rechterkant.



De club uit Wales zou namelijk interesse hebben in PSV'er Santiago Arias. De Colombiaan wordt eigenlijk al maandenlang aan voornamelijk Engelse clubs gelinkt, en vorige week ook nog door de Gazzetta dello Sport aan Serie A-formatie Fiorentina.



Nu is het volgens The Sun dus Swansea zijn met interesse. De genoemde transfersom liegt er niet om: 14 miljoen euro maar liefst!





SWANSEA CITY boss Paul Clement is chasing Colombian right-back Santiago Arias and ready to join the £12 m race for his signature.(the sun) pic.twitter.com/I6ZZWjajMO — RumorsTransfers 24/7 (@rumorstransfers) 1 april 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.