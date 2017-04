'Ajax zonder Dolberg niet in staat te winnen van Feyenoord'

Ajax gaat vanmiddag voor een laatste poging in de titelrace. Wordt het weer spannend, of loopt Feyenoord uit tot een voorsprong van negen punten?



Voormalig voetballer en analist Pierre van Hooijdonk verwacht het laatste. Vooral omdat Ajax-spits Kasper Dolberg ontbreekt. "Zonder hem acht ik Ajax niet in staat om van Feyenoord te winnen", vertelt hij in de voorbeschouwing bij Ziggo Sport.



"Ik denk dat Feyenoord daar gewoon met veel meer vertrouwen zal aantreden. Dat zal doorslaggevend zijn voor het resultaat, denk ik."





