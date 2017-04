Vanmiddag staat de Klassieker zoals bekend op het programma. Voetballend Nederland zit aan de buis gekluisterd. Zo ook Formule 1-ster Max Verstappen. Maar voor wie gaat hij juichen?



Nou, voor geen van beiden. De race-revelatie is namelijk een fan van PSV! Logisch te verklaren, want hij is opgegroeid in België en woonde van de drie topclubs dus het dichtst bij de Eindhovenaren.