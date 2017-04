Gisteren won Heracles Almelo overtuigend met 4-1 van een zwak sc Heerenveen. Feest bij de Tukkers dus. Maar niet in biljartcafé 't Hoekje, waar hooligans een puinzooi hebben veroorzaakt.



De politie wil zich niet uitlaten over waar de daders vandaan komen, maar in het geruchtencircuit wordt geschreven dat Heerenveen-fans een groepje Heraclieden achterna zou hebben gezeten. Zij vluchtten het café in, waar het dus volledig escaleerde..