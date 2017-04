'Oranje-target' Sampaoli laat zich uit over toekomst

Manager Jorge Sampaoli verricht al jaren goed werk: eerst bij het nationale elftal van Chili, waarmee hij onder meer de Copa América pakte, en in het hier en nu bij Sevilla. Er zijn echter wat haarscheurtjes ontstaan in de relatie tussen de Argentijn en de ploeg uit Andalusië en naar verluidt heeft hij wel oren naar Oranje ...



Technisch manager Monchi vertrekt na het lopende seizoen bij Sevilla en dat is tegen het zere been van Sampaoli. Op een persconferentie vertelt de oefenmeester nu: "Ik heb al een paar keer met de president gepraat over het vertrek van Monchi. Volgende week staat er een nieuwe bijeenkomst op de programma en dan zullen we een beslissing nemen over mijn toekomst. Dit seizoen doen we het misschien goed, maar ik vind wel dat we stappen moeten maken. Is dat niet mogelijk, dan wil ik verder kijken."



Bij het medium FOX Sports wisten ze op zaterdagavond te melden dat Sampaoli stiekem wel oren heeft naar een dienstverband bij het Nederlands elftal als bondscoach. Het is echter niet bekend of de KNVB zich wel wil wagen aan een coach uit het buitenland, dat hebben we nog niet eerder gezien.