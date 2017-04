Botteghin is zéér onder de indruk van Ajacied

Centrumverdediger Eric Botteghin doet het dit seizoen erg sterk in de defensie van zijn club Feyenoord. Er zijn zelfs voetbalfans die vinden dat de stopper zich moet naturaliseren, zodat hij mee kan doen bij Oranje. Op zijn plaats is de Braziliaan echter zeer onder de indruk van zijn tegenhanger bij Ajax, Davinson Sánchez.



Botteghin vertelt over de Colombiaan aan het medium FOX Sports: "Hij is jong en als hij zo doorgaat, kan hij een grote stap maken." Andersom is Sánchez ook lovend over de Feyenoorder: "Hij heeft een voortreffelijk seizoen achter de rug en heeft Feyenoord geholpen. Hij laat gewoon zien dat hij een goede speler is en alles op een rijtje heeft."



De international van het nationale elftal van Colombia weet wat er op zondagmiddag op het spel staat. "Het is al een tijdje geleden dat we kampioen waren. We willen de slechte reeks doorbreken en de fans reden geven voor een feestje."