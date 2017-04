'Fosu-Mensah is op weg naar Bundesliga'

Verdediger Timothy Fosu-Mensah kreeg behoorlijk wat speeltijd bij Manchester United toen Louis van Gaal daar nog oefenmeester was. Dit jaar hebben we hem echter nog helemaal niet in het shirt van de Red Devils gezien en een transfer in de aankomende zomer moet mogelijk uitkomst bieden.



De Daily Mirror schrijft op zondagmorgen dat de Bundesliga-ploeg Borussia Mönchengladbach concreet is voor de jonge Nederlandse verdediger. Momenteel beschikken de Duitsers nog over stopper Andreas Christensen, maar hij wordt gehuurd van Chelsea en vermoedelijk dient hij zich over een paar maanden weer op Stamford Bridge in Londen te melden. Fosu-Mensah moet hem vervolgens vervangen in de Bundesliga.



Fosu-Mensah vertelde onlangs nog in een interview over zijn dromen in het profvoetbal. "Mijn dromen zijn dat ik zo lang mogelijk voor deze mooie club kan spelen, de Champions League en het WK kan winnen. Dat zijn mijn jeugddromen." Borussia Mönchengladbach wil de Nederlandse verdediger overigens huren, niet kopen, dat acht men een onhaalbare zaak.