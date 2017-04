Sánchez: ik blijf alleen bij Arsenal voor een winnend team

Aanvaller Alexis Sánchez ligt nog onder contract bij Arsenal tot medio 2018. Dat betekent wel gelijk dat hij deze zomer verhandeld moet worden, of hij moet natuurlijk zijn krabbel zetten onder een nieuwe verbintenis. Dat doet de spits van het nationale elftal van Chili echter niet zomaar ...



In gesprek met het medium El Grafico onthult Alexis namelijk: "Ik blijf hier graag, maar alleen voor een winnend team, met een winnaarsmentaliteit. Ik ben tevreden in Londen en ik hoop dat ik mijn contract uitdien bij Arsenal. Ik hoop dat Arsenal het voor elkaar krijgt om grote prijzen te gaan winnen. Ik ben 28, ik heb nog veel jaren te gaan. Ik ben een speler die altijd goed voor zichzelf zorgt."



Sánchez vindt dus dat Arsenal de transfermarkt moet betreden, maar dat is niet het enige obstakel. Naar verluidt wil de Chileen ook een Paul Pogba-achtig salaris verdienen, iets waar men bij de clubleiding in het Emirates Stadium een beetje tegenaan hikt.