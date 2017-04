"Ik ga de Klassieker niet kijken, heb wat anders gepland"

Middenvelder Jorrit Hendrix kun je met recht een publiekslieveling noemen bij PSV. En op zaterdagavond mocht de controleur eindelijk weer eens in de basis beginnen van coach Phillip Cocu, omdat die Andrés Guardado niet helemaal fit achtte. Hendrix vertelt nu over de wedstrijd tegen Sparta in gesprek met FOX Sports.



De middenvelder begint: "Het ging bovengemiddeld goed. Elke wisselspeler heeft het nodig, om in de basis te beginnen. Daar doe je het uiteindelijk voor." Guardado zal spoedig weer inzetbaar zijn. "De keuze ligt bij de trainer, maar als het aan mij ligt, weet ik het wel. Bij een topclub is elke positie dubbel bezet. De trainer heeft nu genoeg keuze, ik ben benieuwd wat hij gaat doen."



Voor PSV is de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord van groot belang. "In principe hebben we de tweede plek in eigen hand. Dus mocht Ajax winnen, dan komt Feyenoord ook wat dichterbij. Dan zou het nog spannend kunnen worden. Ik ga zelf niet kijken, ik heb wat anders gepland. Om 16.30 uur zie ik de uitslag wel."