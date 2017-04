Supporters: KNVB moet hém bondscoach maken

De Nederlandse voetbalbond buigt zich momenteel over de opvolging van de inmiddels ontslagen bondscoach Danny Blind. Ronald Koeman wil niet, Frank de Boer blijft liever clubtrainer en Louis van Gaal heeft geen zin in een derde termijn. De lezers van SoccerNews.nl hebben echter een nieuwe favoriet.



Op zaterdag konden we lezen dat de Argentijnse driftkikker Jorge Sampaoli interesse zou hebben in de job. En de fans van het Nederlands elftal vinden dit eigenlijk wel een hele goede optie. Wij besloten er een poll uit te gooien naar aanleiding van het nieuws en jullie reageerden massaal. De uitslag? Liefst 87 procent van de 2200 ondervraagden vindt dat de KNVB gelijk met Sampaoli moet bellen. Slechts dertien procent is daarop tegen ...



Analist Ronald de Boer schaart zich overigens bij de ja-stemmers. "Dat zou ik zeker proberen. Wat hij doet is geweldig. Ik wil dat graag zien. Langs de kant is het misschien een gek, maar die man brengt veel teweeg in zo'n ploeg. Het is een workaholic. Hij doet het niet op vingergevoel. Keihard werken. Hij heeft echt een plan. Als je Sevilla ziet spelen ... Toen ik ze zag tegen Real Madrid voor de Supercup, dacht ik: die gaan wat presteren dit seizoen."