VIDEO: Van Persie scoort winnende treffer voor Fenerbahçe

Robin van Persie verdient goud geld in Turkije bij Fenerbahçe, maar laat maar mondjesmaat zien zijn salaris ook waard te zijn. In de wedstrijd van zijn werkgever tegen Karabükspor wist de Oranje-topscorer aller tijden het echter wel te doen voor zijn club. Hij scoorde laat in het duel de winnende treffer.





Robin van Persie scoort in de 84' de 0-1 voor Fener, scheelt Dick Advocaat weer boel gezeur. pic.twitter.com/xeBI7cPvTr — Yordi (@TheFev) April 1, 2017