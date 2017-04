Utrecht wint en loopt uit op AZ

Het gaat eigenlijk wel heel erg goed met de prestaties van Eredivisie-club FC Utrecht. De mannen van coach Erik ten Hag gaven op zaterdagavond Willem II het nakijken en staan nu nog wat steviger op de vierde plek, achter de traditionele top drie van de competitie.



AZ speelde eerder op de avond gelijk in het eigen AFAS Stadion tegen FC Groningen en dat bood een uitgelezen mogelijkheid aan de Domstedelingen. Die grepen zij aan en Utrecht schoot werkelijk waar uit de startblokken: de spelers van Willem II werden gedurende de eerste twintig minuten van de wedstrijd compleet overrompeld. Sébastien Haller zorgde voor de beloning: hij maakte er na tien minuten 1-0 van.



De Domstedelingen wisten echter niet uit te lopen en een voetbalgezegde luidt: maak je hem zelf niet, dan scoort de tegenstander er een. Dat bleef echter uit, ondanks wat pogingen van spits Fran Sol van Willem II. In de allerlaatste minuut van de wedstrijd trakteerde Richairo Zivkovic het thuispubliek in de Galgenwaard nog op een goaltje.



Scoreverloop:

1-0 (10') S. Haller

1-1 (90') R. Zivkovic