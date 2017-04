Heracles Almelo maakt gehakt van Heerenveen

We stellen onszelf bijna wekelijks dezelfde vraag: wat is er toch met de mannen van sc Heerenveen aan de hand? Soms ziet het er best oké uit bij de Friezen, maar inmiddels wordt er elke week verloren. Ook tegen Heracles Almelo in het Polman Stadion was het weer raak: na één helft was de partij eigenlijk al afgelopen.



En dat terwijl de wedstrijd toch redelijk aardig begon voor Heerenveen, met een strafschop die verzilverd werd door Reza Ghoochannejhad. Daarna was het eigenlijk gelijk tijd voor de grote Heracles-show. Brandley Kuwas stelde Reuven Niemeijer in de gelegenheid om de gelijkmaker tegen te touwen te schieten. En niet veel later werd het al weer 2-1 voor de Heraclieden via spits Samuel Armenteros.



Ook Brandley Kuwas wist voor de rust nog een doelpuntje mee te pikken: hij joeg een vrije trap kiezelhard in de kruising. Ook Kristoffer Peterson dook voor de 'thee' nog op voor keeper Erwin Mulder van sc Heerenveen: ruststand 4-1. Na de onderbreking probeerde Heracles het eigen publiek nog wel te vermaken, maar de mannen van coach John Stegeman slaagden er niet in om nog een treffer te maken.



Scoreverloop:

0-1 (5') R. Ghoochannejhad

1-1 (9') R. Niemeijer

2-1 (20') S. Armenteros

3-1 (26') B. Kuwas

4-1 (44') K. Peterson