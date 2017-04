Sterling: ik heb het gezicht van een rotjoch

Buitenspeler Raheem Sterling kende een zwaar debuutjaar bij Manchester City, maar dit seizoen doet hij het toch al beter. Toch heeft de Engelsman het idee dat hij nog altijd vaak gezocht wordt door de media in Engeland. En dat zou komen omdat hij 'gewoon zo'n gezicht heeft'.



Sterling vertelt aan de krant The Guardian: "Ik heb gewoon zo’n gezicht. Je hebt weleens dat je iemand op televisie ziet en denkt: ik mag hem niet. Sommige mensen hebben zo’n gezicht en daar ben ik er één van. Daar kan ik niets aan doen. Ik heb gewoon het gezicht van een rotjoch, zo zie ik het. Maar ik ben geen rotjoch."



De vleugelspits gaat verder: "Als ik iets verkeerd heb gedaan, ja, geen probleem. Dan accepteer ik het. Maar op het moment probeer ik mij helemaal op het voetbal te concentreren en probeer ik niemand in de weg te lopen, maar zelfs dan kom ik in de kranten terecht. Het lijkt wel alsof ik die strijd niet kan winnen. Als ik de verhalen over mij lees, denk ik vaak: is het echt zover gekomen? Echt?"