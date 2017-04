PSV steekt Ajax voorlopig voorbij op ranglijst

De Eredivisie-topclub PSV staat in ieder geval tot morgenmiddag op de tweede plek van de Nederlandse competitie. De Eindhovenaren kunnen rustig achterover gaan zitten en wachten op de uitslag van de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Zelf wist het elftal van coach Phillip Cocu op zaterdag namelijk met 0-2 te winnen van Sparta.



Waar de nummer één van de competitie Feyenoord het eerder nog ongelooflijk lastig had op Het Kasteel, deed PSV dit toch een stukje beter. Vrij snel stond het al 0-1 voor de Eindhovenaren via een afstandsknal van spits Jürgen Locadia, die de voorkeur kreeg in de basis boven de Uruguayaan Gáston Pereiro. Sparta ging vervolgens vol vuur op zoek naar de gelijkmaker en kreeg nog een goede kans na schutteren van de PSV-defensie, inclusief doelman Jeroen Zoet.



Nog voor rust wist PSV echter orde op zaken te stellen via Marco van Ginkel, die de bal achter keeper Roy Kortsmit werkte. Na rust probeerde Sparta er nog wel wat van te maken, daar dat lukte niet.



Scoreverloop:

0-1 (21') J. Locadia

0-2 (42') M. van Ginkel