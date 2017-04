Coach Phillip Cocu van PSV gaf op zaterdagavond de voorkeur aan Jürgen Locadia in de basisopstelling van de Eindhovenaren op Het Kasteel tegen Sparta. Dat betekende dat Gáston Pereiro op de bank diende te beginnen en voor de camera's van het medium FOX Sports gaf de oefenmeester tekst en uitleg.



Cocu vertelde: "Jürgen maakt een hele sterke en goede indruk. Hij heeft bepaalde kwaliteiten die we nodig hebben vandaag. Pereiro heeft ook veel kwaliteiten, maar is ook een ander soort voetballer. Hij blijft een speler die een geniale actie in huis heeft en het verschil kan maken. Pereiro kent ook fases dat hij zijn niveau niet haalt."



Ook koos de oefenmeester voor middenvelder Jorrit Hendrix boven Andrés Guardado, die net hersteld is van een blessure. "Hij is net fit en heeft er net anderhalve wedstrijd op zitten. We spelen tegen Sparta ook nog op kunstgras. Dat moet je ook meenemen als je terugkomt van een hamstringblessure. Deze week spelen we nog twee wedstrijden. Dan wordt de belasting te veel. Vandaar dat hij niet start."