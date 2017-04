De 11 namen bij Heracles en Heerenveen: wéér met Slagveer

Buitenspeler Luciano Slagveer kreeg onlangs van zijn club sc Heerenveen te horen dat zijn contract niet verlengd zou worden. Desondanks heeft de vleugelspits zich de laatste tijd wel in de basis gespeeld. Ook in de Eredivisie-wedstrijd tussen de Friezen en Heracles Almelo in het Polman Stadion begint de Nederlandse sneltrein.



Coach Jürgen Streppel wil graag dat zijn ploeg afrekent met de mindere resultaten. "Tegen Feyenoord moet je voor rust 2-0, 3-0 voorstaan. Het gaat om rendement in voetbal. Voor de winterstop bal gingen de balletjes binnenkant paal er net in en nu net uit misschien. Dat is denk ik wel het grootste verschil. Het gaat om doelpunten en dat zit op het moment even niet mee."



John Stegeman van Heracles was onder de indruk van de Friezen. "Het is een vrij complete ploeg, één van de beter voetballende teams na de top drie. Ze waren een helft lang beter dan Feyenoord, dat zegt wel iets. Wij kunnen ook een uitstekende ploeg zijn als we de dingen doen die we moeten doen."



Opstelling Heracles: Castro; Breukers, Te Wierik, Hoogma, Gosens; Bruns, Pelupessy, Niemeijer; Kuwas, Armenteros, Peterson.



Opstelling Heerenveen:



Geen verrassingen in de opstelling van SC Heerenveen tegen Heracles. #herhee pic.twitter.com/LQNDJvYTgq — Sander de Vries (@sander_dvries) 1 april 2017