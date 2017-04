De 11 namen bij FC Utrecht en Willem II: Labyad begint

Zakaria Labyad is de laatste tijd best belangrijk voor zijn werkgever FC Utrecht. De voetballer lijkt dan ook een vaste basisplek gescoord te hebben bij zijn trainer Erik ten Hag. Ook in de Eredivisie-wedstrijd van Utrecht tegen Willem II begint de oud-speler van Sporting Portugal in de basisopstelling.



Oefenmeester Ten Hag weet dat we bezig zijn aan de finale van de Nederlandse competitie. Desondanks vindt hij dat zijn ploeg geen gas terug mag nemen. De Domstedelingen willen gewoonweg zo hoog mogelijk eindigen. "Wij willen zo hoog mogelijk eindigen. Dat levert de club wat op, in de vorm van tv-gelden en status. Hoog eindigen is goed voor de club én de spelers."



Coach Erwin van de Looi van de Tilburgers stelde eerder al: "We beseffen dat het komende week moet gebeuren. Drie wedstrijden in een week, het gaat nu hard. In deze week worden de kaarten geschud. De thuiswedstrijd moeten we echt winnen, willen we serieus meedoen om de play-offs. En uit moeten we eigenlijk wel wat halen." Obbi Oulare mist het duel overigens, hij kampt met griep.



Opstelling FC Utrecht: Jensen; Troupée, Leeuwin, Janssen, Conboy; Amrabat, Brama, Labyad, Ayoub; Kerk, Haller.



Opstelling Willem II: Lamprou; Joppen, Lachman, Peters, Tshimanga; Haye, Ojo, Kali, Croux; Sol, Falkenburg.