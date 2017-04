Ajax-fans: opvallende speler moet beginnen in Klassieker

Ajax moet het in de Klassieker tegen Feyenoord stellen zonder zijn spits Kasper Dolberg. Dat is een hard gelag voor de Amsterdammers, zeker omdat Bertrand Traoré behoorlijk grillig is en vaker tegen- dan meevalt. De Ajax-fans roepen oefenmeester Peter Bosz dan ook op: start met David Neres in de basisopstelling!



Een basisplek voor de Braziliaan van twaalf miljoen euro zou toch opvallend zijn. Neres werd in de winter voor veel geld overgenomen van Sao Paolo, maar sindsdien moet hij het vooral doen met minuten bij Jong Ajax en een invalbeurtje hier en daar bij de hoofdmacht. Desondanks is de aanvaller een optie voor Bosz, zo vertelde de trainer eerder al. Ook Justin Kluivert zou in de spits kunnen beginnen, maar datzelfde geldt voor Mateo Cassierra en de eerdergenoemde Bertrand Traoré.



Wij vroegen jullie, de lezers van SoccerNews.nl, de ideale spits voor de Klassieker aan te wijzen. Liefst 51 procent van de ongeveer 1100 ondervraagden gaat daarbij voor Neres, waar 21 procent Kluivert in de basis wil zien staan. 15 procent gaat voor Traoré en 12 procent voor Cassierra.