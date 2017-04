HAHA! Om deze reden gaat Boskamp NIET naar Klassieker

Zoals bekend is Johan Boskamp een verfijnd supporter van Feyenoord. Hij werd dan ook wel op de tribune van de Amsterdam ArenA verwacht morgen. Maar niets blijkt minder waar.



"Ik had nog wel een uitnodiging gekregen om naar de Johan Cruijff Arena, ik noem dat ding al zo, te gaan, maar ik ben solidair met de Feyenoord-supporters. Ik ga nochtans naar elke thuiswedstrijd en pas ben ik zelfs naar Heerenveen gegaan. Om zes uur opstaan om op tijd daar te zijn", vertelt Boskamp in gesprek met Het Laatste Nieuws.



De oud-speler en trainer heeft veel vertrouwen in een zege, én de titel. "Ajax heeft misschien meer individuele kwaliteit, maar wij zijn de beste ploeg. We blijven vechten. Elke keer denk je weer dat het misgaat bij Feyenoord, maar telkens winnen ze nog!"