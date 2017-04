'Ajax een club die altijd een dosis bluf met zich meedraagt'

De Klassieker staat voor morgen weer op het programma. Een duel waarin helden geboren worden. Wat te denken van de toen nog piepjonge Feyenoord-flankspeler Jean-Paul Boetius.



Hij speelde eens een topduel tegen Ajax, als broekie, in oktober 2012. "Blijft nog altijd een fantastisch moment voor mij. Als jonge jongen debuteren in zo'n match is geweldig. Ik hoor wel liever niet dat ik Van Rhijn helemaal zoek speelde, al blijft het natuurlijk leuk dat de mensen dat zeggen", aldus Boetius, die destijds als 18-jarige de 1-1 maakte, in gesprek met Het Laatste Nieuws.



Zondag wacht dus een cruciale editie, zo weet ook de RC Genk-aanvaller. "Ajax is een club die altijd een dosis bluf met zich meedraagt. Ze zullen niet bang zijn, maar Feyenoord zal aan het langste eind trekken in de titelstrijd. En dat zal alleen maar eerder gebeuren als ze dit weekend de kloof uitdiepen. Over het algemeen zijn ze gewoon beter."



"Jammer dat Tonny Vilhena er niet bij is en dat er geen uitsupporters bij mogen zijn. Ik hoop dat hier snel verandering in komt", wenst Boetius tot slot.