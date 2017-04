Boskamp vertelt wie hij als opvolger van Blind wil zien

Het gissen naar de perfecte opvolger van Danny Blind bij Oranje is al een tijdje bezig. Analist Johan Boskamp heeft een grote favoriet.



"Ik vind Ronald Koeman de beste kandidaat. Wanneer je spreekt over het moderne voetbal is hij de Nederlandse trainer die dat het beste onder de knie heeft. Iedereen prijst Van Gaal voor zijn 5-3-2-systeem tijdens het WK in Brazilië, maar hij had dat wel afgekeken bij Koeman, die het succesvol invoerde bij Feyenoord. Ik betwijfel of Koeman wil komen, want hij zit lekker daar bij Everton", aldus Boskamp in Het Laatste Nieuws. Die laatste veronderstelling klopt overigens: Koeman heeft geen zin in de job bij de KNVB.



Duidelijk is dat er snel iets moet gebeuren bij de bond. "Het klopt dat het Nederlandse voetbal in een diep dal verzeild is. De match in Bulgarije was heel slecht, maar echt verrast was ik niet. Ik krijg het altijd benauwd van zulke matchen waarvan iedereen zegt dat je ze makkelijk wint. Hetzelfde geldt voor de wedstrijd van de Belgen tegen de Grieken. Oranje speelde dan ook nog eens volgens de achterhaalde Hollandse school. Alleen maar balletjes breed. Dan ben je makkelijk op te jagen. Die Bulgaren zetten gewoon druk en daar had niemand op gerekend. Ook Blind niet. Dan heb je je ploeg slecht voorbereid."



"Maar ik vind ook dat de spelers het hebben laten afweten", vervolgt Boskamp zijn analyse. "Strootman was dramatisch en Robben is over zijn top. Het wordt tijd dat de oude garde afvloeit en je met jonge gasten doorgaat. Even door de zure appel heen bijten, je gaat je toch niet meer kwalificeren voor het WK. Wie weet staat er dan wel weer een goede groep klaar voor het EK in 2020."