In aanloop naar de wedstrijd van komende zondag tussen Ajax en Feyenoord is Jean-Paul Boëtius het gesprek aangegaan met Het Belang van Limburg. De aanvaller droeg vroeger het shirt van de Rotterdammers, maar stond zeer recent nog in de belangstelling van de Amsterdammers.



Over die belangstelling is Boëtius vrij duidelijk. "Ik voelde sowieso nooit iets voor Ajax. Ik had vrij snel beslist dat zij het niet gingen worden. De interesse was trouwens niet zo concreet en ik ben ook gewoon een Feyenoorder. Dat blijft iets speciaals", vertelde Boëtius.



"De supporters zijn fantastisch. In de Kuip zit niemand op zijn stoeltje, iedereen staat recht. Genk-supporters hebben daar wel een beetje van weg hoor. Ze onderhouden blijkbaar ook goede banden met de Feyenoord-supporters. Voordeel is dat er in Genk ook staanplaatsen zijn, die heb je in de Kuip niet. Dan kunnen ze nog meer springen", aldus de aanvaller.