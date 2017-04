'Om deze reden traint De Jong niet meer mee'

Nigel de Jong heeft het even helemaal gehad bij Galatasaray. De Turkse club loopt flink achter met het betalen van de salarissen en daar is de middenvelder helemaal niet blij mee, zo lezen we bij verschillende Turkse media. Hij traint momenteel dan ook niet mee bij de club.



Galatasaray zou al enige tijd weigeren om de financiële verplichtingen na te komen. Nadat De Jong zijn salaris eerst vaak te laat binnen zag komen, besloot de clubleiding de afgelopen vier maanden maar helemaal niet over te gaan op actie.



Inmiddels zou het salaris van De Jong alsnog gestort zijn op zijn rekening. Galatasaray zou ook de salarissen van andere Turkse en buitenlandse spelers niet op tijd betalen. Zo moest Wesley Sneijder twee maanden langer wachten dan gepland.