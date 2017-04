OFFICIEEL: FC Twente verrast met kopen jeugdinternational

FC Twente heeft zojuist bekend gemaakt dat het de gelederen per volgend seizoen heeft versterkt met de diensten van Lukas Browning-Lagerfeldt. De Zweeds jeugdinternational komt over van IF Brommapojkarna.



Hij tekent voor drie seizoenen in de Grolsch Veste en sluit in eerste instantie aan bij de beloftenploeg. Hoofd Jeugdopleidingen Michel Jansen zegt over de achttienjarige Browning-Lagerfeldt: "Lukas maakte eerder dit seizoen een sterke indruk tijdens een stageperiode bij ons. Hij is een talentvolle middenvelder met een goede drive. Bij de nationale jeugdteams van Zweden en Ierland heeft hij al de nodige ervaringen opgedaan en zich goed laten zien."



"We zijn blij dat we hem aan FC Twente hebben kunnen binden. Lukas is voor het nieuwe seizoen speelgerechtigd, maar sluit komende week al aan bij de training. Zo kan hij hier alvast wennen", aldus Jansen op de clubwebsite.



De Zweed had een aflopend contract bij Brommapojkarna. "Ik kijk er naar uit om bij FC Twente te gaan spelen. Tijdens mijn stage dit seizoen heb ik een goede indruk van FC Twente gekregen, een mooie club waar ik mij als jonge speler wil ontwikkelen. Ik voel het vertrouwen en mijn ambitie is om door te groeien naar het eerste team."