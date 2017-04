Kritiekpunt op Pereiro: 'Ik doe daar álles aan..'

Dat hij over veel kwaliteiten beschikt, daar is iedereen het wel over eens. Echter komt het er nog te vaak totaal niet uit bij de peperdure PSV'er Gaston Pereiro.



De Uruguayaan krijgt vooral de kritiek dat hij er alleen in de 'grote wedstrijden' staat. "Ik houd van grote wedstrijden. Ik kan me die kritiek voorstellen, maar toch doe ik er alles aan om ook dan bepalender en geconcentreerd te zijn", reageert de linkspoot in het Eindhovens Dagblad.



"Ieder puntje en iedere goal telt, weten we allemaal uit eigen ervaring. Ik wil die verwachtingen zo graag waarmaken en hoop dan ook in beeld te komen bij de nationale ploeg."



Vanavond mag Pereiro dit direct gaan laten zien. Dan gaat PSV in een 'klein duel', maar toch een zeer cruciale, op bezoek bij laagvlieger Sparta Rotterdam. De club die PSV dit seizoen op Het Kasteel al uit de KNVB Beker knikkerde..