Vincent Janssen: 'Vooraf had ik hier niet voor getekend..'

Het huwelijk tussen Tottenham Hotspur en Vincent Janssen verloopt tot dusver nog niet bepaald gelukkig. De aanvaller baalt daar logischerwijs enorm van.



Hij staat immers pas op 5 goals in 31 optredens. Vier ervan waren uit een strafschop. Opgeven zal hij echter zeker niet doen. "Ik probeer juist positieve energie over te brengen op de groep. Ik wil mezelf positief laten zien (…) Ik blijf op de training gewoon alles geven en hoop een kans te krijgen", vertelt Janssen aan Goal.com.



Vaker dan hem lief is zit de oud-AZ'er zelfs op de tribune, en dus niet eens op de bank. "Als ik niet bij de selectie zit, voel ik me niet best, maar ik heb genoeg mensen om op terug te vallen, mijn ouders die me een zet in de goede richting geven, mijn vrienden of mijn zaakwaarnemers."



Afgelopen winter werd er nog gesuggereerd dat Janssen op huurbasis naar Galatasaray zou vertrekken, om in ieder geval weer meer tot spelen te kunnen komen. "Het speelde een beetje met Galatasaray. Dat was geen groot ding en ook niet echt concreet. Ik was er snel uit: ik ga voor Tottenham."