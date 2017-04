Feyenoorder zegt sorry: "Harde, maar wijze les.."

Nadat hij in de winterstop gigantisch afging bij de gebruikelijke conditietest, geraakte Feyenoord-huurling Calvin Verdonk een tijdje op een zijspoor bij PEC Zwolle. Zaterdag keert de linkspoot echter weer terug in de basis van de Blauwvingers.



"Ik heb dingen niet goed gedaan", erkent de jeugdige verdediger (19) in De Stentor. "In Spanje was het niet goed, al haalde ik die test nog geen twee weken later wel gewoon. Maar goed, achteraf was dat een harde maar wijze les."



Verdonk is hard voor zichzelf. "Ik ben ook echt bij mezelf te rade gegaan wat er mis ging. Ik mag niet verslappen en moet hard werken om een goede prof te zijn. Ik wil nu laten zien dat ik er klaar voor ben."