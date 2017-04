Opvallend: Ajacied verpulvert Feyenoorder

Morgen is dan eindelijk de Klassieker daar. Velen claimen dat het cruciale topduel beslist zal gaan worden op het middenveld. Daarom besloot ELF Voetbal om de cijfers van twee peilers in die linie naast elkaar te leggen.



Het gaat om Karim El Ahmadi van Feyenoord, lijnrecht tegenover Ajax-collega Lasse Schöne. Al snel wordt uit de cijfers duidelijk dat de Deense spelverdeler van de Amsterdammers qua passing veel meer aanwezig én offensiever is. El Ahmadi wordt op dit gebied afgetroefd.



Het beeld bestaat dan dat de Marokkaan op het defensieve aspect veel beter zou scoren. Maar, niets blijkt minder waar. Qua gewonnen duels en het aantal onderscheppingen wint Schöne. Alleen op het gebied van gewonnen tackles scoort El Ahmadi beter. Interessante vergelijkingen!





Door: ELF Voetbal.